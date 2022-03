VITA TRENTINA EDITRICE – TRENTO * VITREND: « “TI COLLOCHERÒ SULLA ROCCIA – SPUNTI PER IL CAMMINO SPIRITUALE IN COMPAGNIA DEI PADRI”, IL NUOVO LIBRO DI SUOR CHIARA CURZEL »

16.33 - venerdì 25 marzo 2022

Suor Chiara Curzel, religiosa delle Figlie del Cuore di Gesù di padre Mario Venturini (Trento) e docente di Patrologia e Patristica, nel libro “Ti collocherò sulla roccia”, edito da ViTrenD (2022, 256 p., 16 euro) offre al lettore una selezione delle riflessioni proposte in incontri con gruppi impegnati in ritiri o in esercizi spirituali, per lo più di consacrate, consacrati e presbiteri, che ora sono a disposizione di un pubblico più ampio.

Prefazione di don Lorenzo Zani.

