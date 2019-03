Adunata Nazionale alpini milano 2019 * Centenario Ana: « Il programma delLe prossime esibizioni delle Fanfare alpine »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il programma di Aspettando la 92a Adunata entra nel vivo. A suon di cori e fanfare, ma anche di mostre e momenti culturali, è partito l’avvicinamento all’Adunata dedicata al Centenario dell’Ana, in calendario a Milano il 10, 11 e 12 maggio prossimi. Ecco tutti gli appuntamenti confermati.

In attesa del Tricolore, Milano si accende dei suoni dell’Adunata del Centenario.

Le prossime esibizioni delle Fanfare alpine:

16 marzo ore 10 Fanfara sezionale Milano – piazza Duomo (inaugurazione Centro Stramilano)

23 marzo ore 9.45 Fanfara La Baldoria Busto Arsizio – Santuario Santa Rita (Municipio 5)

23 marzo ore 15.45 Fanfara La Baldoria Busto Arsizio – corso Como/piazza Gae Aulenti (Municipio 9)

30 marzo ore 10 Fanfara Congedati della Tridentina – via Tabacchi (Municipio 5)

30 marzo ore 15 Fanfara Congedati della Tridentina – piazza Lombardia (Palazzo Regione)

30 marzo ore 21 Fanfara Congedati della Tridentina – Auditorium Bonola (Municipio 8)

31 marzo ore 10 Carosello della Fanfara Congedati della Tridentina – da piazza Duomo a piazza Scala attraverso la Galleria Vittorio Emanuele II. Concerto finale davanti a Palazzo Marino.

6 aprile ore 10.30 Fanfara Ana Abbiate Guazzone – partenza da via Forze Armate/angolo via Rismondo, onore ai caduti in piazza Stovani, quindi sfilata fino a piazza Garibaldi (Municipio 7)

6 aprile ore 15.30 Fanfara Ana Abbiate Guazzone – piazza S. Francesca Romana (Municipio 3)

Pagine di storia

Il 10 aprile, alle 21, presso la sede della sezione Ana Milano (via Vincenzo Monti 36, angolo via Rovani) presentazione del nuovo libro di Stefano Ardito “Alpini”, fresco di stampa e patrocinato dall’Associazione Nazionale Alpini proprio in occasione del suo Centenario.

*

La giornata del 3 maggio:

ore 9.30 Inaugurazione della mostra per i 100 anni dell’Ana “Alpini, uno stile di vita”, alla Sala Panoramica del Castello Sforzesco

ore 11 Conferenza stampa di presentazione della 92a Adunata e contestualmente premiazione de “Il milite… non più ignoto” e presentazione del Libro Verde della Solidarietà 2018, al 39° piano del Palazzo della Regione Lombardia

ore 16 Concerto del Coro Ana Milano, al Teatro alla Scala

*

