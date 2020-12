MELONI (FDI) * CASHBACK: « ANCHE LA BCE BOCCIA IL GOVERNO, I CAMERIERI DEI BANCHIERI DEL PD A 5 STELLE HANNO ORMAI ROTTO TUTTI I FRENI INIBITORI »

«Anche la Bce boccia il “cashback”, il meccanismo ideato dal Governo Conte per garantire le prebende alle banche e per profilare le abitudini degli italiani. La crociata contro il denaro contante, unica moneta a corso legale in tutta l’eurozona, non piace alla Banca Centrale Europea che per la seconda volta redarguisce pubblicamente l’esecutivo rossogiallo, ribadendo che l’Italia fa parte dell’eurozona e che su questa materia ha l’obbligo di consultare l’istituto di emissione. Siamo arrivati al paradosso: addirittura la Bce si indigna per la spudorata campagna per aumentare il volume di affari delle società della moneta elettronica, ma i camerieri dei banchieri del Pd a 5 Stelle ormai hanno rotto tutti i loro freni inibitori».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.