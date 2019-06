VVF RIVA DEL GARDA (TN) * INCENDIO BOSCHIVO PENDICI MONTE BALDO: « L’ELICOTTERO HA ESEGUITO ALCUNI LANCI PER ESTINGUERE LE FIAMME »

Attorno alle 16 di ieri, il corpo di Riva del Garda è stato allertato per un incendio boschivo sulle pendici del monte Baldo poco sotto la strada della “Selva” tra Doss dei Roveri e Dosso Spirano.

Dalla caserma di Riva sono partite due squadre per verificare la percorribilità delle strade e l’avvicinamento al focolaio.

Verso le 16.30 è stato attivato l’elicottero in quanto il luogo non era raggiungibile con gli automezzi. L’elicottero ha eseguito alcuni lanci per estinguere le fiamme.

Ora è sotto controllo e verrà tenuto sotto osservazione da lontano per le prossime ore.

In contemporane anche la zona di Ronzo-Chienis è stata interessata da un incendio boschivo.