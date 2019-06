‘UN GIORNO DA PECORA – RADIO1’ * GOVERNO: VILLAROSA, « ALTRI 4 ANNI COSI NO, SE NON C’È POSSIBILITÀ DI CONTINUARE COME ALL’INIZIO MEGLIO ANDARE AL VOTO »

“Quello di Giuseppe Conte, ieri, è stato un ‘penultimatum’”. A dirlo è il sottosegretario all’Economia del M5S Alessio Villarosa, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Chi farà cadere il governo, voi dei Cinquestelle o la Lega? “Noi non abbiamo intenzione di farlo cadere, abbiamo un contratto e abbiamo fatto molte cose. Se non c’è la possibilità di continuare come si era detto all’inizio, firmando quel contratto, forse si: arrivati ad un certo punto, meglio andare al voto”. Se il governo proseguisse, farebbe ancora 4 anni con una situazione come l’attuale? “Altri quattro anni così no. Migliorando si – ha concluso a Rai Radio1 Villarosa -migliorando i rapporti si”.