TRENTINO SVILUPPO * JURY CHECHI HA INCONTRATO OGGI A ROVERETO LE STARTUP DELLO SPORT

“La motivazione è un fattore cruciale per gli atleti, lo è per gli imprenditori e per chiunque abbia un obiettivo da raggiungere. Il talento non basta per avere successo. Serve determinazione e tanto lavoro. Non è semplice, ed è proprio questo che fa la differenza tra chi l’obiettivo lo raggiunge e chi no”.

Il ginnasta campione olimpico Jury Chechi ha incontrato nel pomeriggio di oggi a Progetto Manifattura le startup selezionate per Spin Lab, il programma di accelerazione sport-tech promosso da Trentino Sviluppo con l’Università di Trento e il network israeliano Hype-Sports Innovation, con il patrocinio, tra gli altri, di Coni, Commissione e Parlamento europeo.

Sono 11 i team ammessi, in questi giorni tutti presenti a Progetto Manifattura nell’ambito del programma di affiancamento che li aiuterà a strutturare il proprio business e ad affermarsi sul mercato. Sei le proposte italiane, di cui una trentina, e cinque straniere, dall’Europa agli Stati Uniti.