TRENTINO MARKETING * I GRANDI CLUB PREPARANO LE VALIGIE: «I L NOSTRO TERRITORIO È UNA DELLE ZONE IDEALI PER SVOLGERE AL MEGLIO LA PREPARAZIONE ESTIVA DI SQUADRE E ATLETI DI ALTO LIVELLO »

Trentino Marketing. I grandi club preparano le valigie: destinazione Trentino. L’aria fresca di montagna, le infrastrutture di prim’ordine e le condizioni climatiche; il nostro territorio è una delle zone ideali per svolgere al meglio la preparazione estiva di squadre e atleti di alto livello. Oltre al calcio, l’estate proporrà anche volley, basket e rugby azzurro

In testa a tutti svetta il calcio: si legge in una nota che sono numerosi i top club italiani ed europei che ogni estate scelgono di ossigenarsi in Trentino. Direttamente dal Campionato di calcio di Serie A, giungeranno quest’anno in Trentino, per la tradizionale preparazione estiva, Fiorentina, Napoli, Roma, Cagliari e la neo-promossa Hellas Verona, rispettivamente presso le sedi di Moena (dal 6 al 21 luglio), Dimaro (dal 6 al 26 luglio), Pinzolo (dal 29 giugno al 7 luglio), Cogolo di Pejo (13-27 luglio) e Mezzano (7-21 luglio). Il Chievo Verona dall’8 al 21 luglio a Terme di Comano.

E si va completando anche il calendario delle partite amichevoli. Sono già confermate la Roma il 4 luglio contro una rappresentativa locale; la Fiorentina, il 10 luglio con il Val di Fassa, il 13 con il Real Vicenza, il 17 con il Feralpisalò e il 20 luglio con il Benevento. Il Napoli scenderà in campo il 13 luglio con il Benevento e il 24 contro la Cremonese e il Cagliari il 18 luglio con il Real Vicenza.

È stata poi confermata la presenza di diverse compagini delle serie cadette. Tra le formazioni del Campionato di Serie B, in Trentino giungeranno il Benevento Calcio, dal 7 al 20 luglio a Pinzolo e successivamente a Moena dal 23 al 31 luglio, il Cesena a Ronzone dal 14 al 25 luglio, il Cittadella a Lavarone (21 luglio – 3 agosto) e infine la Cremonese, a Molveno dal 13 al 27 luglio.

Ospiti dei centri sportivi trentini saranno anche alcune squadre di Lega Pro, tra le quali spiccano società come Bari (a Bedollo), Padova calcio (a Masen di Giovo). Anche il Venezia, in attesa di sapere se giocherà in B o in Lega Pro, è atteso a Mezzana dal 12 al 26 luglio. Sempre nel corso del mese di luglio, saliranno in Trentino il Pisa a Storo, il Monza a Brentonico ed il Feralpisalò a Spiazzo.

Molto interessante, infine, la scelta del nostro territorio per il ritiro estivo da parte di una squadra statunitense, il Las Vegas militante in 3° serie Usa, che andrà a preparare la nuova stagione agonistica sull’Altopiano di Brentonico.

Anche diverse Federazioni già da qualche anno scelgono le località trentine per i ritiri estivi delle selezioni azzurre.A Pergine Valsugana è in corso il secondo raduno della Nazionale Italiana di Rugby, il terzo e il quarto sono in programma dal 7 al 14 e dal 22 al 26 luglio. A Cavalese ad agosto è nuovamente attesa la Nazionale Azzurra di Pallavolo e a Pinzolo – Carisolo, dal 23 al 29 luglio, la Nazionale Italiana di Basket che concluderà il suo ritiro partecipando alla Trentino Basket Cup dal 30 al 31 luglio.