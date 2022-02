CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “HOME SWEET HOME”: « SPAZIO ALLE AVVENTURE DI SCOIATTOLO ALLA SCOPERTA DELLA PROPRIA CASA, AL “CUMINETTI” DI TRENTO IL 5 E 6 FEBBRAIO (ORE 16.00)

17:18 - 2/02/2022

Secondo appuntamento con la nuova Stagione di Anch’io a teatro con mamma e papà. La rassegna, organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, prosegue sabato 5 e domenica 6 febbraio (Teatro Cuminetti, ore 16) con “Home Sweet Home”, spettacolo prodotto da Residenza IDRA/Roberto Capaldo.

Dopo le avventure di un pesciolino, il secondo appuntamento vedrà protagonista un altro simpatico animaletto che tanto piace ai bambini: lo scoiattolo. “Home Sweet Home” è un racconto semplice e poetico di e con Roberto Capaldo, realizzato con la collaborazione artistica di Emma Mainetti, e costruito da un attore solo in scena che attraverso gli strumenti della narrazione, delle luci, del corpo e delle musiche, evoca in un’atmosfera magica il percorso di Scoiattolo alla scoperta della propria casa.

Dopo il lungo letargo invernale, Scoiattolo si risveglia, ma tutto intorno a lui, nella sua tana, è buio e silenzioso. La casa che lo ha ospitato per tutto l’inverno improvvisamente non gli appartiene più. Così Scoiattolo decide di mettersi in cammino per andare a cercare “la casa giusta”.

Il prossimo appuntamento con Anch’io a teatro con mamma e papà è per sabato 19 e domenica 20 febbraio con “Nonnetti”, spettacolo della compagnia Coltelleria Einstein che vuole omaggiare la forza delle persone anziane.

Info biglietti e modalità di ingresso

Biglietti non numerati al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni. Gratuità per gli Under 3 e oltre il terzo figlio. Si ricorda che i bambini sotto i 3 anni con biglietto omaggio andranno tenuti in braccio all’adulto accompagnatore.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it