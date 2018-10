SKY * ‘ MIX & MATCH – IL GUARDAROBA DELLE MERAVIGLIE ‘: IL 7 OTTOBRE LODOVICA COMELLO CONDUCE LA SFIDA A COLPI DI STILE TRA QUATTRO CONCORRENTI APPASSIONATI DI MODA

Una sfida a colpi di stile quella che si accenderà nello studio di Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie, appuntamento televisivo di Sky Uno, realizzato in collaborazione con lo store online Yoox, a partire dal 7 ottobre ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e, sul digitale terrestre, canali 311 o 11) e disponibile anche su Sky On Demand.

Lodovica Comello conduce il programma che vedrà in ogni puntata confrontarsi quattro concorrenti pronti a una sfida all’ultimo outfit per vincere tutti gli abiti e gli accessori indossati nel corso della puntata. A giudicare le loro scelte sarà Simone Marchetti, esperto di stile e fashion editor.

I concorrenti ricevono quattro mission e devono affrontare tre prove a eliminazione: nella prima prova denominata “My Style Icon”, saranno chiamati a indossare l’abito che si ispira alla loro personalissima icona di stile; nella seconda prova chiamata “Icon cubes” i tre partecipanti rimasti dovranno scegliere altrettanti outfit, ognuno ispirato a un tema prestabilito, uno dei quali sarà scelto in studio direttamente da Simone Marchetti. Proprio per interpretare quest’ultimo tema i concorrenti avranno a disposizione il vastissimo Guardaroba delle Meraviglie, da cui scegliere abiti, scarpe, accessori e quant’altro necessario per vincere la prova.

I due finalisti di ogni puntata si sfideranno nell’ultima prova, “Express yourself”: qui dovranno indossare l’abito che più li rappresenta in assoluto, per convincere Simone Marchetti e vincere così il premio finale di ogni settimana, l’intero guardaroba scelto su Yoox e indossato in puntata.

Ogni domenica sera, in occasione dell’appuntamento con “Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie” su Sky Uno, sarà disponibile un servizio interattivo (accessibile tramite tasto verde) con contenuti extra relativi alla puntata in onda: si potranno vedere le scelte dei concorrenti e creare il proprio “Mix & Match”, partecipare a un quiz (per i clienti extra di Sky) e vincere degli sconti da poter utilizzare su Yoox. Inoltre, all’interno dell’app Yoox sarà possibile trovare tutti i look delle varie puntate.

Il programma prodotto da Magnolia è scritto da Simone Cordella e Stefano Sansarella. La regia è affidata a Tommaso Deboni.