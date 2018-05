SETTIMANALE SPY * ALLA VIGILIA DELLA FINALE MILLY CARLUCCI TRACCIA UN BILANCIO DI ‘BALLANDO’: ” GRANDE SODDISFAZIONE AL DI LÀ DEI NUMERI “

«Sono più che soddisfatta, abbiamo fatto qualcosa di diverso rispetto al classico programma di intrattenimento, abbiamo portato dei temi importanti trattandoli in maniera leggera come deve fare uno show del sabato sera. A volte le trasmissioni possono essere di grande successo nei numeri, ma poi molto criticate. I numeri si possono fare anche con cose oltraggiose e scene turche, ma non fanno parte della deontologia del servizio pubblico.

Noi dobbiamo mantenere saldi certi principi fondamentali: intrattenere il pubblico preservando eleganza, rispetto e parità di opinioni. La presenza di Gessica Notaro e di Giovanni Ciacci ci hanno dato due argomenti che vanno al di là del semplice “spettacolo” e la riflessione è continuata all’interno delle famiglie».

Non nasconde la sua soddisfazione Milly Carlucci nella lunga intervista concessa in esclusiva al settimanale Spy nella quale traccia il bilancio di questa edizione record di “Ballando con le stelle”. Un’edizione caratterizzata da meno risse tra giudici e i concorrenti e più polemiche tra la conduttrice e i colleghi, come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

«Ma no, le polemiche sono fatte nel post trasmissione su Internet, perché fa parte del gioco. Ognuno fa il proprio lavoro, la propria strada.

Fazio ha ingaggiato un dialogo sul filo dell’ironia e del divertimento e io ho solo cercato di essere in sintonia». E sulla Littizzetto che ironizzato sul suo aspetto “ibernato”: «Quando si fa spettacolo bisogna accettare battute e ironia, fa parte del gioco. Mai prendersi troppo sul serio».