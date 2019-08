RUGGERO VAIA E ALTRE  157 FIRME * LETTERA APERTA ALL’ASSESSORE PAT TONINA: « PROGETTO TRANSLAGORAI, NON ROVINATE LA VAL LAGORAI! »

Egregio Assessore Mario Tonina,

ci rivolgiamo a Lei, al Suo ruolo di responsabile per l’ambiente, per chiederLe di revisionare all’interno del “Progetto Translagorai” la parte che riguarda la conversione di Malga Lagorai in ristorante-rifugio.

Siamo cittadini, frequentatori del Lagorai, molti di noi sono soci della SAT. Riteniamo di meritare una considerazione che non sia solo uno sbrigativo “avanti tutta” con cui Lei si è espresso di recente, dunque Le sottoponiamo le seguenti criticità della delibera adottata dalla precedente Giunta Provinciale (n.1487 del 10/08/2018).

1) Malga Lagorai necessita di essere ristrutturata.

Siamo assolutamente d’accordo. Tuttavia, se si vuole preservare la ricchezza naturale ma anche culturale del territorio, la malga deve restare una malga, senza cambiarne la destinazione d’uso! È bene che la ristrutturazione preveda anche uno spartano bivacco, come in tutte le costruzioni montane. È anche plausibile che i malgari, nei tre mesi di alpeggio, possano occuparsi della custodia e pulizia di esso ricavandone un equo compenso, come peraltro affermato anche dal suo predecessore.

2) La delibera stravolge l’uso della malga con un pesante intervento.

Citiamo letteralmente: “Nella casera la completa ristrutturazione per realizzare un’attività di ristorazione con sala da pranzo da 40 posti, un alloggio per il gestore, una stanza dormitorio, servizi igienici; nella stalla ulteriori 20 posti letto e servizi igienici, un locale magazzino, l’alloggio per il pastore; la realizzazione di una terrazza esterna per il servizio bar e ristorazione”. Significa in sostanza che i malgari saranno sloggiati dalla casera per essere relegati a dormire nello stalla, trasformata in dormitorio e magazzino degli attrezzi. Non è stato considerato inoltre il grave problema del ritorno del lupo che, piaccia o meno, diventerà stanziale anche in Lagorai: la stalla è quindi necessaria come ricovero notturno degli animali. Si proclama di “voler ridare dignità ai pastori”, mentre in realtà gli si tolgono importanti spazi di lavoro: ben che vada, saranno ridotti a pittoresche comparse ad uso turistico.

3) Si deve evitare lo spreco di denaro pubblico.

La invitiamo a considerare l’esperienza di altre malghe già sacrificate alla “valorizzazione”, per esempio quelle di Val Sadole e di Valmaggiore. Per aiutarle a “lavorare” sono state aperte le strade alle auto, poi anche asfaltate, così due bellissime valli sono diventate un poco “sostenibile” parcheggio di lamiere polverose e fumanti. Ciononostante la redditività reale di questi “ristoranti-malghe” è assai precaria: la stagione di apertura è breve, gli introiti sempre incerti. Sopravvivono grazie all’iniezione di soldi pubblici. Per la Malga Lagorai sarà molto peggio: sarà raggiungibile esclusivamente a piedi in più di un’ora, dato che la strada militare lastricata della Grande Guerra della Val Lagorai rimarrà di classe A e che la Magnifica Comunità non permetterà di realizzare nuovi sentieri o ciclovie verso il Cermìs. Come si fa, in buona fede, a sostenere che un ristorante a Malga Lagorai sia un investimento economicamente sensato?

4) Le Funivie del Cermìs c’entrano?

Quanto sopra rende evidente l’assurdità di gettare al vento 750.000 euro per fare un ristorante a quasi 2000 metri di quota in un santuario naturale con pochi eguali. Un simile sfregio ambientale, una tale scelta sprecona ha una sola spiegazione logica: Malga Lagorai è lontana dal Translagorai ma molto vicina al Cermìs. La Società Funivie in pochi mesi del 2018 si è impossessata della Forcella di Bombasèl, dove ha costruito un nuovo ristorante-rifugio, e della montagna del Castèl de Bombasèl, trasformato in parco giochi con la nuova ferrata “CermiSkyline” a due vie, ossia “Bombasèl Highway” e “Bombasèl Vertigo”. Lei ha affermato che le funivie del Cermìs non c’entrano con Malga Lagorai. Eppure non vi sarà altro modo per far quadrare i conti a cose fatte! Come ha ricordato il professor Daidola a proposito della Translagorai, “nel progetto di SAT-Provincia si è partiti dal tetto anziché dalle fondamenta”. L’ostinazione con cui da più parti si pretende il ristorante a Malga Lagorai conferma l’unica logica conclusione possibile: tutto questo “ambaradan” è un regalo per il Cermìs, pagato dal contribuente. Per Malga Lagorai dunque i casi possibili sono due: o vengono sprecati soldi pubblici e territorio per un investimento fallimentare, oppure mediante denari pubblici si fa un regalo a una società privata. Tertium non datur.

Confidando nella sensibilità Sua e della Giunta, auspichiamo che la delibera venga ridiscussa e, soprattutto per quel che riguarda la Malga Lagorai, ridefinita al fine di mantenere inalterati l’aspetto e l’anima della Val Lagorai. Ci permettiamo infine un suggerimento: un “turismo sostenibile” sarebbe molto più attrattivo se ai malgari trentini fosse permesso, come accade nelle malghe del Veneto, di lavorare il latte in malga e offrire formaggio, ricotta, panna, burro locali ai turisti; quali norme lo vietano da noi?

Cordiali saluti.

PS: chi concordasse con quanto esposto può aderire scrivendo a malga.lagorai@virgilio.it

[seguono 158 firme]

Ketty Agostini, Borgo Valsugana

Giovanna Agostino, Varena

Tommaso Artoni, SAT Cavalese

Giulio Baldessari, Lavis

Roberto Barbolini, SAT Tesero

Andrea Barcatta, Valfloriana/Collegno

Monica Barcatta

Daniele Bazzanella, SAT Cavalese

Franca Bazzucchi

Fabrizio Bertorino, Caldonazzo

Simone Bianco, Padova

Daniele Bozza, Trento

Cristina Bozzetta

Ivano Braito, Trento (ex SOSAT)

Viviana Braito, Daiano

Paolo Brigadoi, Predazzo

Franco Brigoni, Molina

Dario Caccamisi, SAT Cavalese

Paolo Canal, SAT Rovereto

Andrea Carpella, SAT Cavalese

Andrea Carta, Vicenza

Luigi Casanova, Moena

Alessandro Caviola, Cavalese

Giovanni Caviola, Cavalese

Carla Ceol, SAT Cavalese

Franco Ceschi

Ivo Cestari, SAT Civezzano

Giuseppe Chitarin, CAI Padova

Simone Cobbe, Lona Lases

Marcello Colajanni, CAI Riviera del Brenta

Chiara Corradini, Castello di Fiemme

Federico Corradini, Cavalese

Giovanni Cotti, SAT Cavalese

Nicola Curzel, Altopiano della Vigolana

Edda Dagostin

Adriano Dal Prà, CAI Schio

Michele Dalla Palma

Christian de Dampierre Raimondi, San Vito di Cadore

Alberto Degasperi

Pietro Degiampietro, Daiano, SAT Cognola

Maria Lina Dellagiacoma, SAT Predazzo

Chiara Dellantonio, Predazzo

Elisabetta Dellantonio, Predazzo

Carmen Delugan, SAT Cavalese

Erica Delugan, Cavalese

Diego Delvai, Carano

Ernesto Demartin, Predazzo

Comitato Tutela Devero

Maria Doliana, Tesero

Alessia Donazzan

Demattio Enrico, SAT Cavalese

Andrea Farneti, CAI Ravenna

Armando Fellin, SAT Trento

Francesco Fellin, Padova

Lorenzo Fellin, SAT Predazzo

Sabina Ferro, Padova

Massimo Fontana, CAI Valdagno (VI)

Paolo Frassoni

Marco Furlani, CAAI

Ornella Ganarin, SAT Sopramonte

Laura Gaspon, SAT Toblino

Alessandro Ghezzer, Bedollo

Cesare Ghisi, CAI Padova

Giuseppe Gilmozzi, Tesero

Simone Girardelli, Scurelle

Luigi Girardi, SAT Cavalese

Francesco Gleria, Vicenza

Germana Goss, Castello di Fiemme

Giovanna Goss, Cavalese

Manuela Goss, Castello di Fiemme

Luigino Gottardi

Roberto Grandi, SAT Cavalese

Alessia Grava, Montegrotto Terme

Pietro Grisi, Roveré Veronese, socio CAI

Anita Guadagnini, SAT Cavalese

Florian Häusl, SAT Cavalese

Giuliana Iellici, Tesero

Sergio Job, SOSAT

Alberto Lanzavecchia, ex SAT Cavalese

Andrea Lanzavecchia, Cavalese, CAI Padova

Silvana Lauria, Londra-Bellamonte

Donata Lauton, Ziano

Enzo Lauton, Ziano

Cinzia Libardi, Caldonazzo

Patrizia Lorenzin

Giuditta Lorenzini

Roberta Lovotti, Rovereto

Marilena Luchin, Mezzocorona

Raffaella Lunelli, Trento

Valentino Lunelli, SAT Ravina

Lorenzo Mar, SAT Primiero

Flavio Marchesoni, SAT Cavalese

Massimo Mariani, Ziano di Fiemme

Elsa Matordes, Castello di Fiemme

Bruno Michielon, SAT Cavalese

Lucia Montagni, CAI Bologna

Marco Moretti, Padova

Enrico Moser, SAT Civezzano

Matteo Motter, SAT Carè Alto

Piergiorgio Motter, SAT Carè Alto

Giuseppe Nassi, Malo (VI)

Mauro Orempuller, Trento

Mirella Ossi, Predazzo

Nicola Paoli, Trento

Matteo Pavana, SAT Povo

Luciano Pellegrini, CAI Maiella (CH)

Luigino Pellizzaro, CAI Malo (VI)

Giulio Peruzzi, SAT Cavalese

Grazia Pevarello

Guido Piazza

Marco Piazzi, Predazzo

Daniela Pilotto, CAI Vicenza

Giampietro Pirola

Beppe Pontrelli, Cavalese

Stella Ranfagni, Firenze

Rita Rasom, Varena

Melania Rebonato, SAT Cavalese

Bruna Rizzato

Luciano Rizzi, Ala

Francesco Roat , Trento

Donato Romito, Trento

Sandro Rossi, Mezzocorona

Amanda Seber, Rovereto

Pierluigi Sembenico

Daniele Sighel, SAT Pinè

Teddy Soppelsa, Cesio Maggiore (BL)

Angelo Spadaro, SAT Civezzano

Marisa Speccher, SAT Sopramonte

Giuliana Speranza

Agnese Suppiej, Ferrara

Giorgio Suppiej

Massimo Tagliapietra, Padova

Lara Tait, SAT Mezzocorona

Sofia Talas, Padova

Enrico Tedeschi, Varano de’ Melegari (PR)

Arturo Tomasetti

Daniela Tomasi, SAT Tesero

Claudio Tonini, Valfloriana

Maria Genziana Traversa, Trento

Valerio Trotter, SAT Predazzo

Stefano Truzzi, Mantova

Andrea Vaia, Carano

Ruggero Vaia, SAT Cavalese

Diego Vanzo, SAT Cavalese

Francesco Vanzo, Cavalese

Luciano Vanzo, Cavalese/Trento

Maura Vanzo, SAT Cavalese

Tiziana Vanzo, Cavalese

Ezio Varesco, SAT Cavalese

Giuseppina Varesco, SAT Cavalese

Mario Varesco, Cavalese

Fabio Vicenzi, Cavalese

Daria Vinante, Cavalese

Pietro Vincenzi, CAI Vicenza

Pierluigi Zaccaria, Padova

Claudio Zanon, SAT Ponte Arche

Maurizio Zeni, Tesero

Dario Zuccarelli, SAT Trento