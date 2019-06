ROTELLI (FDI) * TRASPORTI: « TONINELLI INTERVENGA SU BLOCCO MERCI AL BRENNERO CHE CONDANNA IL MADE IN ITALY »

“Il blocco del transito delle merci italiane attuato dall’Austria è un altro colpo al made in Italy che condanna i nostri prodotti destinati al mercato europeo. Le uniche mosse del ministro dei Trasporti Toninelli, sono state alcune telefonate al suo omologo tedesco: troppo poco per una situazione che si protrae dal dicembre 2018.

Non ci troviamo, dunque, solamente di fronte alla mancata occasione di sviluppo della Tav che costringe la nostra Nazione a restare indietro: a condannare le nostre imprese c’è anche la chiusura del Brennero. Questo è un chiaro esempio di Europa a due velocità: in un’Unione europea che viene troppo spesso dipinta come casa e madre di tutti, ognuno adotta e rispetta le regole che più fanno comodo. La nostra economia non può morire per l’impotenza e l’incompetenza del governo”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e componente Fdi della commissione Trasporti.