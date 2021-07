AMBROSI (FDI) – MOZIONE * A22 AUTOBRENNERO: « LA PAT INTRODUCA LA SEGNALETICA PER IL GARDA ALL’USCITA DI TRENTO NORD, FAVORENDO IL TURISMO DI TRANSITO IN VALLE DEI LAGHI »

Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Segnaletica per il Garda all’uscita di Trento Nord: favoriamo il turismo di transito in Valle dei Laghi”.

Per i turisti che provengono dal Brennero tramite l’autostrada A22, la segnaletica indicante “Lago di Garda Nord” è posta solamente all’uscita di Rovereto Sud, nonostante il percorso stradale per il Lago di Garda sia più breve uscendo a Trento Nord e transitando per la SS 45 bis “Gardesana Occidentale”. Infatti, ponendo come punto di partenza ipotetico la zona dell’interporto a Trento, per raggiungere Riva del Garda la distanza è di 55 Km uscendo dalla A22 a Rovereto Sud, e di 47 Km uscendo a Trento Nord e passando per la Valle dei Laghi, con un tempo di percorrenza simile in assenza di traffico. Per questo ho depositato una proposta di mozione per l’introduzione della segnaletica con indicazioni per Lago di Garda Nord all’uscita dell’A22 a Trento Nord.

L’idea di base è quella di favorire in Valle dei Laghi il “turismo di transito”: un settore che sta avendo un “boom” dato dai tanti turisti che amano muoversi con frequenza da una località all’altra. La nuova segnaletica per il Garda a Trento Nord potrebbe incentivare i numerosi turisti provenienti dal Brennero a valutare l’opportunità di transitare per la Valle dei Laghi per raggiungere il “Gardasee”, magari fermandosi ad ammirare lo splendido biotopo del Lago di Toblino sorseggiando un bicchiere di Vino Santo.

È però chiaro come questa proposta, votata ad una ripresa economica delle numerose attività turistiche sulla Gardesana duramente colpite dagli effetti della pandemia, risulterebbe ora depotenziata a causa del recente inizio del cantiere al viadotto Montevideo che si protrarrà per tutta l’estate (cantiere che poteva essere avviato in precedenza – in periodo di circolazione automobilistica limitata a causa delle restrizioni per il Covid – e che sta tuttora causando forti criticità per tanti pendolari). Spiace constatare una continua tendenza a sottovalutare e mettere in secondo piano le esigenze del territorio della Valle dei Laghi ed il suo ruolo strategico di “baricentro” fra le città di Trento e di Rovereto, il Garda e le Giudicarie. Un ruolo che andrebbe valorizzato dunque, non svilito. Auspico che la segnaletica per Lago di Garda Nord venga comunque posizionata entro fine estate, perché i colori della splendida valle in cui ho la fortuna di risiedere esplodono con l’arrivo dell’autunno, creando un’atmosfera unica e affascinante per i turisti.

Cons. Alessia Ambrosi

PROPOSTA DI MOZIONE

SEGNALETICA “LAGO DI GARDA NORD” ALL’USCITA DELL’A22 di TRENTO NORD PER FAVORIRE IL TURISMO DI TRANSITO IN VALLE DEI LAGHI

Considerato che,

il turismo proveniente da Austria e Germania è tradizionalmente legato al Lago di Garda, quel “Gardasee” che nell’immaginario collettivo tedesco assume connotati romantici perlomeno dal periodo in cui Goethe visitò Malcesine e ammirò le terrazze piantate ad agrumi di Limone, rimanendone ammaliato tanto da riportare quelle suggestioni nei suoi scritti e alimentando la tradizione per cui il Garda rappresenta “lo spicchio di Mediterraneo” per la cultura teutonica. Il maggiore lago del nostro Paese è tutt’oggi una delle destinazioni turistiche più amate dai tedeschi per ragioni culturali, paesaggistiche e geografiche, in quanto dista sole quattro ore di macchina dalla Baviera. I dati del turismo pre-pandemia indicano infatti come su oltre 23milioni di pernottamenti, la metà provenga dalla Germania.

Posto che,

nonostante l’incertezza legata all’andamento della curva epidemiologica nei prossimi mesi, secondo un recente sondaggio circa l’ 80% dei turisti tedeschi che abitualmente frequentano il Garda sta concretamente pianificando di trascorrere le proprie vacanze nell’abituale zona di villeggiatura. La ricerca evidenza inoltre come il mezzo di trasporto preferito per raggiungere la destinazione sia la propria automobile, con oltre l’80% delle preferenze, seguita da camper (7%), treno (6%) e aereo (2%).

Visto che,

per i turisti che provengono dal Brennero tramite l’autostrada A22, la segnaletica indicante “Lago di Garda Nord” è posta solamente all’uscita di Rovereto Sud, nonostante il percorso stradale per il Lago di Garda sia più breve uscendo a Trento Nord e transitando per la SS 45 bis “Gardesana

Occidentale”. Infatti, ponendo come punto di partenza ipotetico la zona dell’interporto a Trento, per raggiungere Riva del Garda la distanza è di 55 Km uscendo dalla A22 a Rovereto Sud, e di 47 Km uscendo a Trento Nord e passando per la Valle dei Laghi, con un tempo di percorrenza simile in assenza di traffico.

Visto che,

bar, ristoranti ed attività commerciali o turistiche che si trovano sulla “Gardesana Occidentale” sono votate fortemente ad un “turismo di passaggio,” installare la segnaletica indicante l’uscita per “Lago di Garda Nord” anche a Trento Nord potrebbe incentivare i turisti provenienti dal Brennero a valutare l’opportunità di transitare per la Valle dei Laghi per raggiungere il Garda. Ciò stimolerebbe la ripresa economica di numerose attività che sono state duramente colpite dagli effetti della pandemia nell’ultimo anno, e che vedono nella ripartenza del turismo la possibilità di risollevarsi. Sarebbe inoltre un modo per fare conoscere le tante bellezze naturali, paesaggistiche che caratterizzano la Valle dei Laghi, come il Lago di Toblino o i pittoreschi vigneti da cui si trae il Vino Santo.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

a promuovere, anche in qualità di socio della società Autostrada del Brennero SpA, l’introduzione della segnaletica con indicazioni per “Lago di Garda Nord” all’uscita dell’A22 a “Trento Nord” per i veicoli provenienti dal Brennero;

a proseguire nei lavori di sistemazione della SS 45 bis “Gardesana Occidentale” per perseguire una viabilità più snella e sicura per turisti e pendolari.

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato