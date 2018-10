RAI STORIA * ‘ A.C.D.C. ‘: NEL NUOVO EPISODIO DI ‘ CONQUISTADORES ‘ GLI UOMINI DI CRISTOFORO COLOMBO SI SCONTRANO CON GLI INDIOS CHE VIVONO SULL’ISOLA DI HISPANIOLA

Gli uomini di Cristoforo Colombo rimasti sull’isola di Hispaniola a guardia del forte Natividad non riescono a resistere all’avidità e si scontrano con gli indios che vivono su quelle terre. Lo racconta il nuovo episodio della “Conquistadores”, in onda giovedì 18 ottobre alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “a.C.d.C.”, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero.

Colombo vuole tenere un profilo basso, ma la Regina ha sete di vedere finalmente il tanto agognato oro ed entra in scena un nuovo artefice della Conquista: Alonso de Ojeda, il demonio dagli occhi azzurri. Insieme a Juan de la Cosa si spingeranno oltre l’isola di Hispaniola per verificare se la scoperta di Colombo corrispondeva effettivamente alle terre di Gengis Khan.