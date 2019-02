Rai Radio 1 – ” Un Giorno da Pecora ” * MAZZOLA: « ICARDI? L’inter ha FATTO BENE A TOGLIERGLI la FASCIA di CAPITANO, bisogna DARE l’ESEMPIO A GIOVANI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“La fascia tolta a Icardi? E’ un altro mondo rispetto a quando giocavo io, ma credo che l’Inter abbia fatto bene a prendere certe decisioni. Perché altrimenti passa il messaggio che gli altri, specie i più giovani, possano fare quelle cose lì”. A parlare è la bandiera nerazzurra Sandro Mazzola, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Cosa ha fatto Icardi per meritare di perdere la fascia? “La fascia è una cosa importante per un calciatore, io l’ho portata e so cosa vuol dire.

Forse gli andava comunicato in modo diverso, parlando direttamente con lui, ma lasciargliela non sarebbe stato un buon esempio per i giovani”.

Che cosa direbbe, da ex capitano e bandiera dell’Inter ad Icardi? “Gli direi: cerca di lavorare e poi vediamo”, ha concluso a Un Giorno da Pecora Rai Radio1 Mazzola.