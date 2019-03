rai * “ Mezzogiorno in Famiglia “: « sabato 2 e domenica 3 marzo In gara i comuni di Tagliolo Monferrato (Al) e Malè (Tn) »

)

Mezzogiorno in Famiglia. In gara i comuni di Tagliolo Monferrato (Al) e Malè (Tn). Nuovo appuntamento con il gioco e il divertimento su Rai2 con “Mezzogiorno in famiglia”, sabato 2 e domenica 3 marzo alle 11.10, in compagnia del trio di conduttori, Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, della musica del Maestro Gianni Mazza e della sua orchestra.

In gara le squadre di Tagliolo Monferrato (Al) e Malè (Tn), affiancate da due tifosi d’eccezione, Elena Ballerini per la squadra piemontese campione in carica, e Graziano Galatone per gli sfidanti. Grazie ai collegamenti e agli approfondimenti delle inviate Claudia Andreatti ed Eleonora Cortini, conosceremo le bellezze, la storia e le curiosità dei due borghi.

La domenica tornerà il consueto appuntamento con l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, mentre nel corso dei due appuntamenti i telespettatori avranno la possibilità di partecipare e vincere giocando in diretta con i conduttori ai tanti giochi pensati apposta per loro.

“Mezzogiorno in famiglia” è un programma di Michele Guardì e di Anna Maria Flora, Ivo Pagliarulo e Vincenzo Arnone. La regia è di Michele Guardì.