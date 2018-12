RAI * IL RICORDO DI MEGALIZZI: ‘ ANTONIO UNO DI NOI ‘: ” IL GIORNO DEL FUNERALE L’INNO UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA TRASMESSO DA TUTTI I CANALI RADIO RAI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Antonio uno di noi”. 16-12-2018 – 12:24. Rai Radio trasmetterà l’Inno alla Gioia, composto da Johann Christoph Friedrich von Schiller, reso famoso nel mondo da Ludwig van Beethoven e divenuto l’Inno Ufficiale dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, nel giorno dei funerali di Antonio Megalizzi, il reporter italiano attivo nella webradio Europhonica e già collaboratore di Rai Radio, ucciso a Strasburgo, nel cuore dell’Europa unita.

Tutti i canali Rai Radio, compresi quelli digitali, lo trasmetteranno con l’obiettivo di rendere omaggio ad Antonio e per indicare ai giovani e a tutti il suo esempio, la sua passione, il suo impegno nel lavoro. In questo modo Rai intende onorare gli ideali europei di Antonio, con una musica emblema di concordia, per contrastare l’orrore.