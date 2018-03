RAI * ASCOLTI TV SABATO 24 MARZO: OLTRE 4 MILIONI PER ” BALLANDO SOTTO LE STELLE “, OTTIMO SU RAI3 PER GLI SPECIALI DI “ULISSE” E ALLE RETI RAI PRIMA SERATA E 24 ORE

Terzo appuntamento con Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci, in onda ieri sabato 24 marzo in prima serata su Rai1: la prima parte del programma “Ballando…tutti in pista”, ha ottenuto un seguito di 4 milioni 222 mila spettatori e il 18.9 di share mentre la seconda è stata seguita complessivamente da 3 milioni 471 mila con il 18.9.

Prosegue il successo di “Ballando“ sui social: anche ieri con oltre mezzo milione di interazioni (538 mila) è stato il programma più commentato della prima serata.

Su Rai2 gli episodi di Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans hanno ottenuto rispettivamente: 1 milione 331 mila spettatori (5.6 di share) e 995 mila (4.5 di share).

Su Rai3, in attesa della nuova serie che partirà il prossimo 7 aprile, il primo dei due Speciali di “Ulisse”, condotto da Alberto Angela e dedicato alla figura di Alessandro Magno, ha interessato 1 milione 777 mila spettatori (8.2 di share), mentre, in access prime time, sempre su Rai3, il programma di Massimo Gramellini “Le parole della settimana” ha ottenuto 1 milione 626 mila e lo share del 7.1.

Da segnalare nel pomeriggio di Rai1 gli ascolti di Sabato italiano condotto da Eleonora Daniele che nella seconda parte ha registrato 1 milione 698 mila e il 12.3 di share. Sempre buon seguito nel preserale della rete ammiraglia per “L’Eredità” con 4 milioni 581 mila e il 24.3. Bene su Rai3 “Tv talk” con 1 milione 261 mila e il 9.5.

Successo del Gruppo Rai sia in prima serata con 8 milioni 766 mila spettatori e uno share del 38.88 che nell’intera giornata con 3 milioni 942 mila e il 35.56