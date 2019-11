PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * AUTONOMIA: « IL 23 NOVEMBRE I DUE PRESIDENTI MATTARELLA E VAN DER BELLEN IN ALTO ADIGE »

Autonomia, il 23 novembre Mattarella e Van Der Bellen in Alto Adige. Annunciata per il 23 novembre la visita in Alto Adige dei due presidenti della Repubblica di Italia e Austria, Mattarella e Van der Bellen.

I due presidenti della Repubblica di Italia e Austria, Sergio Mattarella e Alexander van Der Bellen il prossimo 23 novembre saranno in visita in Alto Adige. Lo ha annunciato oggi (5 novembre) durante la conferenza stampa al termine della Giunta provinciale, il presidente Arno Kompatscher. L’incontro è stato organizzato per ricordare i 50 anni del primo via libera al pacchetto di norme del secondo Statuto di autonomia e i 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. “Vogliamo guardare alla storia che è stata, ma vogliamo anche guardare avanti, focalizzando l’attenzione su ciò che ha contribuito a risolvere i problemi”, ha sottolineato Kompatscher.