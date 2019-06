RAI * “ART OF AUSTRALIA“: « UN VIAGGIO NELLA STORIA DELL’ARTE AUSTRALIANA, DAL PERIODO COLONIALE AI GIORNI NOSTRI »

Art of Australia. Stranieri in terra straniera Un viaggio nella storia dell’arte australiana, dal periodo coloniale ai giorni nostri. L’ex direttore e curatore della galleria d’arte del New South Wales Edmund Capon ripercorre la storia dell’arte australiana e le sue ricche tradizioni culturali risalenti a 30mila anni fa, nella serie “Art of Australia” in onda da mercoledì 26 giugno alle 19.35 su Rai5. La serie in tre episodi spiega come l’arte abbia contribuito a plasmare questo paese, intrecciando le tradizioni artistiche britanniche, europee e indigene, e come esse riflettano la cultura australiana degli ultimi 200 anni.

Il primo episodio spiega come gli Europei giunti per primi in questa terra incontaminata abbiano idealizzato questi luoghi e gli aborigeni che l’abitavano. In seguito, gli artisti della scuola romantica privilegiarono paesaggi panoramici maestosi, facendoli apparire però molto simili a quelli europei. Solo dopo il 1880 la scuola nazionale di pittori impressionisti catturò l’essenza di ciò che realmente era l’Australia, contribuendo in modo decisivo a forgiare l’identità del paese.