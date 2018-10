RAI 5 * ‘ ITALIA, POETI E NAVIGATORI ‘: IL CAPOLUOGO SICILIANO TRA LE PAROLE DEL PASSATO E LE IMMAGINI DEL WEB

Il capoluogo siciliano tra le parole del passato e le immagini del web: un incontro al centro di “Italia, poeti e navigatori”, che nella puntata in onda venerdì 5 ottobre alle 21.15 su Rai5, racconta la Palermo attraverso le parole di Goethe, Mario Puzo, Maupassant e Oscar Wilde.

In un tempo in cui le immagini del reale e del paesaggio sono ormai state acquisite nella loro totalità in un giacimento visivo sempre on line, la serie abbina le parole della grande letteratura alle immagini del web, creando un itinerario italiano assolutamente inedito.