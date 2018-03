RAI 3 * AGORÀ: DOMANI ALLE 08.00; TRA GLI OSPITI OSPITI STEFANO FELTRI, GIORGIO MULÉ, ALESSIA MORANI, JACOPO FO, UDO GUMPEL, PAOLO BECCHI, EZIO MAURO

Tanta politica al centro della nuova puntata di “Agorà”, il programma condotto da Serena Bortone, che andrà in onda domani, giovedì 15 marzo, alle 8 su Rai3. Matteo Salvini non chiude la porta ad un governo col M5s e dice di non avere “pregiudizi sui ruoli” per un esecutivo in tempi stretti.

Viene però gelato da Silvio Berlusconi che respinge l’accordo con i pentastellati e apre, invece, all’ipotesi di un governo di centrodestra con l’appoggio del Partito Democratico su singoli provvedimenti.

Intanto Luigi Di Maio, all’incontro con i vertici di Confcommercio, rassicura sui tempi per la nascita di un nuovo governo che, dice, saranno più celeri di quanto avvenuto in Germania.

Ospiti di Serena Bortone saranno: Stefano Feltri, Il Fatto Quotidiano; Giorgio Mulé, Forza Italia; Alessia Morani, Partito Democratico; Mariano Bella, Confcommercio; Jacopo Fo, attore e scrittore; Udo Gumpel, Corrispondente Rtl; Paolo Becchi, filosofo; Vincenzo Onorato, armatore; Ezio Mauro.