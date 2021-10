FDI – CIRCOLO ROVERETO (TN) * DIONISIO LIOTTO – RICORDO: DI SPIRITO, « DEDICATA UNA SERATA ALL’EROE DI EL ALAMEIN, PER TRASMETTERE ESEMPI POSITIVI ALLE NUOVE GENERAZIONI »

Il Circolo di Rovereto di Fratelli d’Italia ha deciso di dedicare la serata di ieri al ricordo di Dionisio Liotto, eroe roveretano di El Alamein, scomparso lo scorso anno all’età di 99 anni. Una serata che ha disvelato l’uomo dietro il soldato, il padre e il fratello dietro l’eroe che ha tenuto alto l’onore d’Italia in una delle battaglie più difficili della storia del ‘900.

Dopo l’intervento del Presidente del Circolo, Giuseppe di Spirito, che dato lettura di parte della relazione ministeriale sull’episodio bellico “i ragazzi della Folgore, fior fiore di un popolo e di un esercito in armi, caduti per un’idea senza rimpianti, onorati dal ricordo dello stesso nemico”- si legge nella relazione-, sono intervenuti il capogruppo in Consiglio Comunale Piergiorgio Plotegher che focalizzato l’attenzione sulla figura e l’importanza di Dionisio Liotto e Francesco Barone, rappresentante per il Trentino in Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, che si è soffermato sull’importanza di mantenere vivo il ricordo di esempi positivi e di trasmetterli alle nuove generazioni, e Guerrino Soini che ha presentato un approfondimento storico sulle vicende di El Alamein. Difficile è stato, poi, trattenere poi la commozione quando la Sorella e le Figlie, Lorella e Mirella, hanno tratteggiato alcuni aspetti personali della vita con l’amato padre e hanno letto alcuni passaggi del suo diario personale.

“Una serata importante – dichiara Giuseppe di Spirito – per trasmettere esempi positivi alle nuove generazioni. È importante mantenere vivo il ricordo di chi, anche nei momenti più difficili, ha tenuto alto l’onore d’Italia come eterno esempio per i giovani di oggi e di domani”.

Alla serata partecipatissima, al punto che per le disposizioni Covid non è stato possibile accogliere tutti gli intervenuti, hanno preso parte anche Consiglieri comunali, Assessori e dirigenti di Fratelli d’Italia provenienti da tutto il Trentino. Sono intervenuti, fra gli altri, Paola De Pretto ed Ernesto Goi, del gruppo consiliare di Mori, Cristina Luzzi, consigliere comunale di Rovereto, Francesca Gerosa, Dirigente Regionale di Fdi, Silvio Salizzoni e Luigi Masato, Assessori a Riva del Garda e a Nago Torbole e molti altri che il Circolo di Rovereto ringrazia per la partecipazione.

Al termine della serata il Vicepresidente del circolo di Rovereto, Renzo Bonafini, ha consegnato una targa alla memoria del Patriota Dionisio Liotto.