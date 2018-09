RAI 2 * DS E L’ALTRA DS: LA PUNTATA VEDRÀ AL CENTRO DEL DIBATTITO IL NUOVO ‘ PROTOCOLLO VAR ‘

La puntata numero 3234 de “La Domenica Sportiva”, in onda domenica 23 settembre su Rai2 subito dopo il termine dell’incontro di volley mondiale Italia-Olanda, vedrà, al centro del dibattito, il nuovo “protocollo Var”, che ha già sollevato, nelle prime giornate di Serie A, fiumi di polemiche. In studio, con Giorgia Cardinaletti e gli opinionisti Sebino Nela, Marco Tardelli e Jacopo Volpi, ci sarà il designatore della can di A Nicola Rizzoli.

Non solo discussioni sugli arbitraggi, naturalmente, ma anche il commento all’ultima giornata di campionato, agli esordi delle italiane in Champions, ai mondiali di volley, con gli azzurri protagonisti, e a quelli di ciclismo, che proprio domenica prossima, ad Innsbruck, assegneranno i primi due titoli, quelli della cronometro a squadre, maschile e femminile.

Al termine de “La Domenica Sportiva”, spazio al tavolo de “L’altra DS”, dove, con Marco Lollobrigida, ci saranno il campione del mondo del 2006 Gianluca Zambrotta, protagonista del “Faccia a faccia”, Eraldo Pecci, Serse Cosmi e Furio Zara.