RAI 1 * ‘ UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3 ‘: COMINCIA UNA CACCIA ALL’UOMO PER SCOPRIRE CHI HA UCCISO ENRICO

Nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction “Una pallottola nel cuore”, martedì 18 settembre alle 21.25 su Rai1, con Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Mariella Valentìni, Marco Marzocca, Paola Minaccioni, Ruben Rigillo, Blu Yoshimi, Michele De Virgilio, Carlotta Proietti, Giulia Bevilaqua, Giovanni Scifoni, Sergio Assisi.

L’omicidio di Enrico è un colpo tremendo per tutti, in particolar modo per sua figlia Francesca, affezionatissima al padre. Anche Maddalena, che con Enrico in passato aveva avuto una relazione, non riesce a darsi pace. A Roma arriva anche la madre di Enrico, Veronica, uno stimato avvocato decisa a far luce su quanto accaduto a suo figlio. Tutti, a partire da Bruno, cominciano ad indagare ogni possibile pista, per assicurare alla giustizia l’assassino del giovane poliziotto….