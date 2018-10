RAI 1 * ‘ PETROLIO ‘: IL 6 OTTOBRE SI ANDRÀ NELLA TERRA DEL ‘ PROSECCO ’ IN VENETO, DOVE LE BOLLICINE HANNO SEGNATO IL DESTINO DI TUTTO UN TERRITORIO

Niente racchiude più segreti di un bicchiere di vino: storia, cultura, tradizione, passione e fatica, speranze ed emozioni, piacere ma anche qualche insidia. Sappiamo cosa beviamo esattamente quando scegliamo una bottiglia di vino? In che direzione va un mercato che, solo in Italia, vale oltre 10 miliardi di euro? Quali sono le nuove tendenze? Petrolio “Wine Spirit”, in onda sabato 6 ottobre alle 23.55 su Rai1, indaga il mondo del vino, dalla grandezza enologica francese con il mitico Bordeaux al nuovo trend del vino biologico che conquista nel nostro Paese sempre più consumatori fino al vino biodinamico.

Ma il vino è anche alcol e si cercherà di capire quanto è dannoso per la salute insieme all’epidemiologo Domenico Palli e all’oncologa Fiorella Belpoggi. E, poi, si andrà nella terra del ‘prosecco’ in Veneto, dove le bollicine hanno segnato il destino di tutto un territorio, ma a quale prezzo? Il viaggio di ‘Petrolio’ termina in Estremo Oriente per conoscere un ricco industriale cinese, la cui collezione di vini vale almeno 60 milioni di dollari.

Nello studio di ‘Petrolio’ anche l’esperta enogastronomica Cristiana Lauro e il sommelier Roberto Anesi.