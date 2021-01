COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * COVID: « QUALI INDICAZIONI SONO STATE DATE AI MEDICI DI BASE E DI GUARDIA PER LA PRESCRIZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE? »

Sono stata contattata da due persone che mi hanno riferito un fatto che, se confermato, appare grave. Ambedue sono entrate in contatto con una persona che dopo qualche giorno è risultata positiva al Covid. Si parla di un abbraccio con mascherina e un pranzo, ovviamente senza mascherina.

Si sono rivolte ambedue ad un medico di guardia (diverso) e si sono sentite rispondere che non era necessario fare un tampone. Non solo quindi non è stato prescritto un tampone molecolare, non è stato neppure consigliato di fare un tampone antigenico rapido a pagamento.

Avevo già sentito notizie di questo tipo. Sperando che questi casi siano sporadici, li ritengo comunque gravi. Non si rallenta una pandemia in questo modo. I medici dovrebbero prescrivere un tampone ad ogni caso sospetto.

*

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

quali indicazioni sono state date ai medici di base e di guardia per la prescrizione del tampone molecolare;

se il semplice pranzo o un abbraccio con persona risultata poi infetta a distanza di pochissimi giorni non possa considerarsi una situazione a rischio contagio;

se intenda rinnovare a tutti i medici di base e di guardia le regole più scrupolose da seguire quando ci si trova ad affrontare casi di persone che temono di essersi infettate dopo un contatto con una persona poi risultata contagiata.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde