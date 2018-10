RAI 1 * ‘ PAESI CHE VAI ‘: NELLA PUNTATA DEL 7 OTTOBRE IL PROGRAMMA DI LIVIO LEONARDI PORTERÀ I TELESPETTATORI IN VIAGGIO SUI SACRI MONTI, IN PIEMONTE

“Paesi che vai…” torna in Piemonte: il programma di Livio Leonardi che racconta l’incomparabile patrimonio culturale, artistico, archeologico e agroalimentare italiano, nella puntata di domenica 7 ottobre in onda alle 9.40 su Rai1 porterà i telespettatori in viaggio sui Sacri Monti. L’affascinante paesaggio piemontese s’impone a chiunque giunga ad ammirarlo come una sorta di maestosa scenografia naturale. È proprio la sua solennità ad aver creato nel tempo le condizioni ideali per la nascita dei Sacri Monti.

Da Varallo a Oropa e poi ancora da Orta a Crea: “Paesi che vai…” seguirà le tracce di questi particolarissimi percorsi devozionali dall’inestimabile valore artistico, simbolico e spirituale, dedicati a differenti aspetti della fede cristiana. Situati in angoli incontaminati, essi creano un legame magico con la natura che li circonda, costituendo un tesoro unico al mondo, che l’Unesco ha riconosciuto “Patrimonio dell’Umanità”. Il Piemonte, in particolare, vanta il più alto numero di Sacri Monti, sette dei nove complessivi dell’Italia settentrionale – due dei quali si trovano nella confinante Lombardia.

Curiosando tra le eccellenze del territorio, Livio Leonardi svelerà anche i segreti della lavorazione del violino di capra, un sofisticato salume che, secondo la tradizione, viene appunto “maneggiato” come un vero e proprio Stradivari. Nella romantica atmosfera del lago di Orta, saranno raccontati alcuni piatti creativi, tipici della tradizione regionale. Infine si vivrà un’esperienza davvero straordinaria, nell’incantevole scenario del Parco di Villa Pallavicino a Stresa, al cospetto di una delle attrattive più apprezzate del Lago Maggiore.