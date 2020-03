LISIPO – LIBERO SINDACATO POLIZIA * SICUREZZA: SCIALDONE, « DOTARE TUTTI GLI EQUIPAGGI DI TESER SENZA RITARDO, A TUTELA DEGLI OPERATORI »

Questa Organizzazione Sindacale, LI.SI.PO. – Libero Sindacato di Polizia, oggi più che mai sente improcrastinabile l’esigenza di dotare il personale della Polizia di Stato e delle Forze dell’Ordine tutte, dei Teser tanto decantati. – Così ha dichiarato il Segretario Nazionale Marco Scialdone –

In effetti, chi oppone resistenza alle donne ed agli uomini in servizio, non amano la diplomazia, l’educazione ed il rispetto, anzi, per lo più inveiscono e non solo a parole contro chi deve far rispettare la Legge, esponendone a rischio l’incolumità fisica. Spesso – ha continuato Scialdone – colleghi che siano costretti a vincere la resistenza, devono usare il proprio fisico nei combattimenti da strada violenti.

In un’epoca in cui si condiziona l’opinione pubblica con telefonini ultratecnologici, si assiste spesso a pubblicazioni sui social network, di filmati delle reazioni di persone in divisa ma, col dolo di chi li immette in rete, molto raramente, o mai, vengono pubblicati dall’inizio delle storie, da quando cioè si potrebbe vedere anche l’aggressione da parte della persona fermata. Il LI.SI.PO. – ha concluso Scialdone – chiede, dunque, a tutela degli operatori di Polizia, che si dotino senza ulteriori ritardi burocratici, tutte gli equipaggi di Teser come dotazione di reparto, volendo, altresì, nel contempo, fornire disposizioni specifiche per le relative regole d’ingaggio, che autorevolmente ed in modo inequivocabile, tutelino chi si trovi nella necessità di farne uso.