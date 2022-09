SINDACI 19 COMUNI VALSUGANA (TN) * LETTERA A FUGATTI – SPINELLI – TONINA * « RIFIUTI RESIDUI, PER NON INTERROMPERE IL SERVIZIO PUBBLICO STOCCHIAMO CON PROBLEMATICHE CHE NON POSSONO TRASCINARSI »

17.50 - domenica 04 settembre 2022

OGGETTO: Avvio a destino del rifiuto urbano residuo ed ingombrante. I Comuni Soci del gestore dei rifiuti del territorio dell’Alta Valsugana comunicano a codesta Spett.le Amministrazione che AmAmbiente si trova ormai regolarmente a doversi misurare con una situazione di grande criticità nell’organizzazione e pianificazione degli smaltimenti a causa di una persistente emergenza generata dall’incertezza con cui l’Agenzia per la Depurazione della Provincia Autonoma di Trento sta affrontando la questione.

In particolare l’avvio a destino del rifiuto secco residuo e del rifiuto ingombrante, di competenza di ADEP per il tramite dei suoi appaltatori, non assicura la regolarità necessaria.

In questo quadro AmAmbiente, al solo fine di evitare di interrompere il servizio pubblico, sta stoccando tali rifiuti nei centri di raccolta e nel centro integrato nel rispetto delle autorizzazioni ambientali vigenti, ma con crescenti problematiche di ordine logistico e organizzativo che non possono trascinarsi nel tempo e che debbono trovare una soluzione strutturale nelle more di individuazione del migliore sistema di chiusura del ciclo dei rifiuti.

Si comunica fin d’ora, infatti, che il gestore sarà costretto ad interrompere la raccolta dei rifiuti non appena saranno raggiunti i limiti di stoccaggio autorizzato presso il centro integrato di Ciré di Pergine in assenza di canali di smaltimento adeguati.