RAI 1 * ‘ LA PRIMA VOLTA ‘: AL CENTRO DI QUESTA PUNTATA TRE EMOZIONANTI PERCORSI DI VITA, LE STORIE DI ALFINA, ANTONIO E SIMONE

Domenica 7 ottobre alle 17.35 su Rai1 nuovo appuntamento con Cristina Parodi e La Prima Volta, il programma che racconta la “prima volta” di persone comuni, tra storie coinvolgenti, sorprese, paure e sorrisi. Al centro di questa puntata tre emozionanti percorsi di vita. Alfina è una giovane cantante lirica di 29 anni della provincia di Catania. A sentire la sua voce d’angelo nessuno potrebbe mai immaginare le enormi difficoltà che Alfina deve affrontare giornalmente per poter fare la cosa che più ama al mondo, cantare.

Infatti, Alfina dall’età di 6 mesi soffre di tetraparesi spastica, ma nonostante la sua condizione studia canto da quando era bambina, grazie all’aiuto di tante persone che le vogliono bene, ma soprattutto dei suoi genitori che l’hanno sempre aiutata a coltivare il suo sogno, sostenendo anche grandi sacrifici. Proprio perché si è sempre dovuta confrontare con le avversità della vita, non le piace vincere facile e si ostina a cantare le arie più difficili quelle riservate alle voci potentissime dei tenori. Lei con un corpo così esile, così fragile, quando canta ha una forza inaudita che lascia a bocca aperta il pubblico delle chiese e dei piccoli teatri dove si esibisce.

Alfina ha sempre sognato in grande ed è per questo che per La Prima Volta si esibirà sul palco di Rai1 con l’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino per regalare un’emozione unica.

La seconda storia riguarda un bambino adorabile – Antonio – con la grande passione per il rap. Come tanti suoi coetanei, il piccolo trascorre molto tempo nella sua cameretta divertendosi a cantare in playback sui social musicali realizzando dei brevi video delle sue divertenti performance da condividere con gli altri utenti. Pur impegnandosi molto però non riesce ad avere dei like che non siano di amici e parenti e per questo ha lanciato un appello che è arrivato fino a La Prima Volta.

Il terzo protagonista di questa imperdibile puntata è Simone, 47 anni, Istruttore di canoa di Milano, anche detto Angelo dei Navigli perché da anni è impegnato nella salvaguardia dei Navigli ripulendoli da bici e rottami abbandonati nelle loro acque. Ed è stata proprio questa sua passione smodata per i canali della sua città a spingerlo a cimentarsi in un’epica Prima Volta: circumnavigare Milano con uno Stand Up Paddle, una bicicletta e una tenda. Quattrocento chilometri in sette giorni percorrendo 200 km pagaiando sui Navigli, con la bici pieghevole a bordo e poco più di 200 km pedalando con tavola sgonfiata a seguito.

La prima volta è un programma realizzato da Rai1 in collaborazione con Fremantle.