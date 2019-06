PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL * Milano-Cortina 2026: PACCHER, « IL riconoscimento della grande professionalità di chi opera nel settore degli sport »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il Trentino-Alto Adige olimpico: la soddisfazione del Presidente Paccher. “Sono orgoglioso che la nostra terra sia stata scelta per ospitare le gare olimpiche di sci nordico e pattinaggio nel 2026. È un riconoscimento della straordinaria qualità degli impianti e della grande professionalità di chi opera nel settore degli sport invernali. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresenteranno una vetrina unica anche per tutto il Trentino-Alto Adige.

Sono certo che sarà una occasione per tanti nostri giovani atleti, che ora hanno un motivo in più per impegnarsi al meglio e l’auspicio è che sia l’occasione per tenere in casa qualche medaglia olimpica”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, appresa la notizia che sarà l’Italia ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.