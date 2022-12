APT ALPE CIMBRA (TN) * MERCATINO DI NATALE: « ARTIGIANI A BOSENTINO, 24 GLI ESPOSITORI PRESENTI »

07.58 - mercoledì 07 dicembre 2022

Alpe Cimbra (TN): Artigiani a Bosentino, il Mercatino di Natale. Come ogni anno a Bosentino tornano i mercatini di Natale: Artigiani a Bosentino. Il nome non è stato scelto a caso e vuole sottolineare il fatto che tutti i prodotti esposti sono artigianali, rigorosamente fatti a mano. A Bosentino il mercatino è ormai una tradizione, è nato 25 anni fa da un’idea della Pro Loco di Bosentino in collaborazione con il Consorzio Turistico della Vigolana.

Inizialmente venne organizzata una mostra per far conoscere l’artigianato locale, con 5 o 6 espositori dell’Altopiano della Vigolana; a tale scopo nei primi anni Duemila la Pro Loco ha preso parte ad un bando indetto dal progetto Leader, che prevedeva la partecipazione delle persone interessate a dei corsi finalizzati a sviluppare le attività artigianali.

Visto il successo della mostra e l’apprezzamento ottenuto da parte degli abitanti e dei visitatori, le edizioni si sono ripetute negli anni seguenti e, da una semplice mostra, ha preso formaun vero e proprio mercatino di Natale.

All’allestimento e alla realizzazione delle manifestazioni di contorno, oltre alla Pro Loco, partecipano anche gli Alpini, i volontari dei Vigili del Fuoco e il Gruppo Anziani e pensionati: le cose da fare non mancano, c’è chi si occupa di allestire i pannelli e le bancarelle, chi le luci, chi gli addobbi per gli alberi di Natale, chi si occupa del bar interno al mercatino, e anche chi, con molta pazienza e tanto zelo, vende i biglietti per la lotteria. Tutti gli espositori trovano posto all’interno del palazzetto, con bancarelle create ad hoc dalla pro loco: un posto caldo e tranquillo dove poter ammirare i prodotti e intrattenersi con gli espositori.

Quest’anno gli espositori saranno 24, suddivisi tra hobbisti, produttori e associazioni: si possono trovare articoli di artigianato unici, fatti a mano, con passione e perizia, prodotti tutti diversi, realizzati uno a uno, personalizzati dal cuore e dalla maestria di chi li ha creati. Ricco anche il calendario degli appuntamenti, con due momenti musicali a inizio e fine manifestazione, con laboratori interessanti per i più piccoli e momenti gustosi e tipici. Venite e fatevi avvolgere dalla magia del Natale di Bosentino, una bella tazza di cioccolata calda o vin brulé, un piatto di strauben e piatti tipici trentini vi aspettano, assieme ad una atmosfera calda e genuina, che invoglia a rallentare il nostro ritmo frenetico e a assaporare un mercatino di Natale più a misura d’uomo.

Artigiani a Bosentino, il mercatino di Natale

Giovedì 8, venerdì 9, sabato 10, domenica 11 dicembre 2022

Palazzetto di Bosentino

Durante tutta la manifestazione sarà presente la cassetta per la posta per Santa Lucia, scrivete le vostre letterine.