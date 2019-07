PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * SCOMPARSA GUIDO LORENZI E RENZO LEONARDI: PACCHER, « LE NOSTRE CONDOGLIANZE PER DUE FIGURE STORICHE LOCALI »

Guido Lorenzi e Renzo Leonardi: le condoglianze del Presidente Roberto Paccher. “Guido Lorenzi è stato un uomo determinante per la cultura e l’identità trentina. In anni di grande trasformazione per la nostra società, dal 1968 al 1983 è stato Consigliere regionale e, come Assessore alla cultura della Peovicnia, ha creato il sistema bibliotecario trentino, considerato ancor oggi fra i più innovativi. Certamente la sua scomparsa rappresenta una perdita per la nostra intera comunità. Esprimo le mie condoglianze e quello dell’intera assemblea legislativa alla famiglia”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher ha ricordato l’ex Consigliere Guido Lorenzi.

Nelle stesse ore il Trentino piange anche Renzo Leonardi, fisico nucleare e docente emerito presso l’Università di Trento alla cui famiglia vanno le condoglianze del Presidente Paccher:”Con la scomparsa del professor Leonardi si spegne un astro che ha brillato a lungo nella nostra comunità, ma di lui rimangono i grandiosi progetti che ha prima sognato e poi realizzato, dall’Università di Fisica al Centro di Protonterapia. La sua opera continuerà a illuminare le menti di tanti giovani e a dare speranza per il futuro”.