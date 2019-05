PAT * VITTORIA DI BENEDETTI AL GIRO D’ITALIA: FUGATTI, « SIAMO FELICI PER UN SUCCESSO CHE CI RENDE DAVVERO ORGOGLIOSI »

La vittoria di Benedetti al Giro d’Italia. Le congratulazioni del presidente della Provincia e dell’assessore provinciale allo sport.

“Siamo felici per un successo che ci rende davvero orgogliosi”. Così il presidente e l’assessore allo sport della Provincia commentano la vittoria di tappa ottenuta oggi da Cesare Benedetti al Giro d’Italia, grazie ad uno sprint irresistibile sul traguardo di Pinerolo. Ciclista della Val di Gresta, Benedetti ha trovato così la sua prima grande vittoria in carriera. “In Trentino, terra di epiche imprese ciclistiche e di straordinari campioni – scrivono presidente e assessore – il ciclismo è uno degli sport più amati e popolari e continuerà ad esserlo anche in futuro, proprio grazie a campioni come Benedetti, che mettono impegno, passione e tanto sacrificio. Un esempio di abnegazione molto prezioso per i nostri giovani”.

