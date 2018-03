PAT – PRESIDENTE ROSSI * APPELLO A FAVORE DEL VOTO: ” COMUNQUE LA PENSIATE ANDATE A VOTARE PER RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA “

Dal presidente della Provincia un appello in favore del voto. Questo l’appello del presidente della Provincia autonoma di Trento alla vigilia delle elezioni parlamentari che si terranno domenica.

Il messaggio è chiaro: comunque la pensiate, andate a votare, per rafforzare la democrazia.

“Il voto è fondamentale sempre e ovunque, perché è in primo luogo con la scelta dei propri rappresentanti in Parlamento che un popolo libero, in un paese libero, esercita la propria democrazia.

La Costituzione italiana, all’art. 48, parla del voto come di un dovere civico, uno di quegli atti su cui si fonda l’idea stessa di cittadinanza.

Essere cittadini significa poter esprimere la propria opinione politica, indipendentemente dalle origini, dalla condizione economica, dallo status sociale.

In questo senso, l’esercizio del diritto di voto è anche uno di quei momenti, in una democrazia, cui si concretizza l’ideale dell’uguaglianza, che ci è così caro.

E se andare a votare è importante ovunque, lo è a maggior ragione in una terra di Autonomia, come il Trentino, perché questa Autonomia, come diciamo sempre, nasce dalla comunità, spinge ad unire le forze, a coltivare una visione d’insieme.

Per questo trova nel voto un momento di conferma fondamentale: votare infatti significa fare scelte responsabili, guardando anche oltre il proprio personale interesse.

Significa pensare al bene comune e a un futuro possibile per i più giovani”.