PAT * “PALACANESTRO – IL MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ INCONTRA GIUDICARIE BASKET”: « DOMENICA 26 MAGGIO ALLE ORE 10 »

“PalaCanestro. Il Museo delle Palafitte di Fiavé incontra Giudicarie Basket”.Domenica 26 maggio alle ore 10 a Fiavé.

Domenica 26 maggio la rassegna “Fiavé Incontri” prosegue proponendo l’evento “PalaCanestro. Il Museo delle Palafitte di Fiavé incontra Giudicarie Basket”, una giornata dedicata ai più piccoli dove cultura e sport si uniscono all’insegna del divertimento. L’iniziativa, che intende coinvolgere non solo le famiglie ma tutta la comunità, è promossa dal Comune di Fiavé, Giudicarie Basket e dalla Pro Loco in collaborazione con i Servizi educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 10 presso la palestra comunale dove adulti e bambini potranno cimentarsi con la pallacanestro e testare le proprie abilità attraverso stazioni di slalom, prove di precisione, tiri a canestro e partite di gioco semplificate. Il pomeriggio sarà invece dedicato alla scoperta delle palafitte di Fiavé, patrimonio mondiale UNESCO, con ingresso gratuito al museo e presentazione, alle ore 15, del nuovo opuscolo “Io vado al museo” che verrà consegnato a tutte le famiglie.

Si tratta di un kit per visitare il museo in autonomia e per immergersi, in maniera coinvolgente e divertente, nell’atmosfera del villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa. Giochi, indovinelli e una caccia agli indizi aiuteranno a comprendere il lavoro dell’archeologo, l’importanza del sito palafitticolo di Fiavé e a riconoscere e capire a cosa servivano i reperti rinvenuti nella torbiera e ora esposti in museo. Un avvincente viaggio nel passato per guidare il piccolo visitatore in modo interattivo e partecipato a scoprire la vita quotidiana dei nostri antenati dell’età del Bronzo.

Al termine del pomeriggio si terrà la premiazione dei bambini con un piccolo omaggio in ricordo della giornata e una golosa merenda per tutti. Partecipazione gratuita previa prenotazione (tel. 329 2904779 – 342 7343816).