PAT * INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL CIRCOLO VELA TORBOLE: IL GOVERNATORE PREMIA LA CAMPIONESSA DI VELA TRENTINA FEDERICA CATAROZZI

La Provincia premia la campionessa di vela trentina Federica Catarozzi. Inaugurata la nuova sede del Circolo Vela Torbole

Grande festa ieri sera a Torbole dove è stata inaugurata la nuova sede del Circolo Vela. Dopo il taglio del nastro e la benedizione di Don Franco la serata è proseguita tra le due principali strutture che sono state rinnovate, con il contributo della Provincia e del Comune di Nago-Torbole, per dare maggior respiro alle molteplici attività del Circolo.

Tra queste il riposizionamento del nuovo pontile, predisposto nella parte fissa con un’innovativa struttura realizzata per ospitare un impianto di produzione di energia elettrica che sfrutta il moto ondoso, il nuovo scivolo per l’alaggio delle derive e la sede, che si sviluppa in due piani con ambienti utili sia ad atleti, che ad Ufficiali di regata e naturalmente ai soci, con una meravigliosa terrazza da cui si può godere un panorama unico.

Durante la serata, il presidente della Provincia autonoma di Trento ha premiato Federica Cattarozzi, l’atleta trentina del Circolo Vela Torbole che più ha vinto in questi ultimi anni nella classe Laser giovanile. “Federica è un esempio – ha detto il presidente nel premiarla – per l’abnegazione e la costanza con cui si impegna nello sport riuscendo a coniugare il tutto con il suo percorso di studio”