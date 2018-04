PARTITO DEMOCRATICO * FORMAZIONE GOVERNO: FASSINO, ” INEVITABILE L’AGGIORNAMENTO DELL’ASSEMBLEA PD “

“Lo stallo in cui è incagliata la formazione del governo, per responsabilità delle ambiguità e delle divisioni di destra e 5stelle, rende inevitabile l’aggiornamento dell’Assemblea nazionale Pd del 21 aprile proposto da Maurizio Martina.

A chi da settimane si sottrae alla responsabilità di dire come intende governare il Paese non intendiamo concedere tregue. Anzi ancor di più li incalzeremo, rendendo chiare agli italiani le nostre proposte per far uscire l’Italia dall’attuale paralisi.”

Lo ha dichiarato Piero Fassino.