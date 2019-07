Ordine Professioni Infermieristiche di Trento * vaccini: « ABOLIRE L’OBBLIGATORIETÀ È ASSURDO E RISCHIOSO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Per garantire l’immunità di gregge è necessario che la popolazione vaccinata raggiunga la soglia di sicurezza, raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del 95% della popolazione complessiva, e che questa soglia rimanga costante nel tempo per evitare la diffusione di pericolose malattie infettive con rischi per il singolo cittadino e per la salute pubblica. Soglia che in Trentino per alcuni tipi di vaccini è stata sfiorata, ma non ancora raggiunta.

Per questo sarebbe assurdo togliere un obbligo vaccinale che sta funzionando anche nella nostra provincia. Sarebbe come se, evidenziando un calo di morti in moto grazie al casco, si decidesse di togliere l’obbligo di indossarlo.

L’appello dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento all’assessora Segnana è quindi quello di garantire politiche sanitarie basate sulle raccomandazioni scientifiche internazionali, che indicano chiaramente che i vaccini sono sicuri ed efficaci.

