FRONTEX * FRONTIERE ESTERNE DELL’UE: « SECONDO CALCOLI PRELIMINARI NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2022 RILEVATI QUASI 228.240 INGRESSI IRREGOLARI »

18.23 - giovedì 13 ottobre 2022

Frontiere esterne dell’UE a settembre. Secondo calcoli preliminari, nei primi nove mesi di quest’anno sono stati rilevati quasi 228 240 ingressi irregolari alle frontiere esterne dell’Unione europea. * Si tratta di un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso ed è il totale più alto registrato nei primi tre trimestri dell’anno dal 2016.

Sviluppi chiave:

228 240 ingressi irregolari registrati nei primi nove mesi del 2022, il più alto dal 2016.

33 380 ingressi irregolari registrati a settembre.

Le rotte dei Balcani occidentali e del Mediterraneo centrale rimangono le più attive.

Le rotte del Mediterraneo occidentale e del confine terrestre orientale registrano un calo dei rilevamenti.

A settembre, gli Stati membri dell’UE hanno registrato circa 33 380 attraversamenti irregolari, il 25% in più rispetto allo stesso mese del 2021.

Principali rotte migratorie:

La rotta dei Balcani occidentali continua a essere la rotta migratoria più attiva verso l’UE con 19 160 rilevamenti a settembre, il doppio rispetto a un anno fa. L’elevato numero di attraversamenti illegali di frontiera è da attribuire ai ripetuti tentativi di attraversamento da parte di migranti già presenti nei Balcani occidentali.

La pressione rimane elevata anche sulla rotta del Mediterraneo centrale con arrivi giornalieri che mettono a dura prova le capacità di accoglienza in Italia. Frontex supporta le autorità italiane con funzionari per la registrazione e l’identificazione degli arrivi. A settembre su questa rotta sono stati registrati circa oltre 7200 attraversamenti irregolari, leggermente in più (5%) rispetto al 2021.

Le persone che fuggono dall’Ucraina ed entrano nell’UE attraverso i valichi di frontiera non rientrano nelle cifre degli ingressi illegali rilevati. Secondo gli ultimi dati di Frontex, dall’inizio della guerra oltre 11 milioni di cittadini ucraini sono entrati nell’UE dall’Ucraina. Allo stesso tempo, un numero significativo di cittadini ucraini è tornato nel proprio paese.

In risposta all’elevata pressione migratoria, Frontex conta oltre 2360 ufficiali e personale di corpo permanente in varie sezioni della frontiera esterna dell’UE, nonché in Albania, Serbia, Montenegro e Moldova. In totale, più di 2 300 ufficiali di corpo permanente e personale di Frontex partecipano a varie attività operative

Nei primi nove mesi del 2022, il numero di migranti irregolari (~52 700) individuati nella Manica ha superato la cifra annuale del 2021 (~52 000). Finora nel 2022, questo rappresenta un aumento del 68% rispetto allo stesso periodo del 2021, inclusi sia i tentativi che le traversate su piccole imbarcazioni. Con l’avvicinarsi dell’inverno, il numero di tentativi potrebbe aumentare prima che le condizioni del mare peggiorino e rendano la traversata più pericolosa.

*Il dato include altre rotte migratorie meno attive non menzionate nel presente comunicato. Le cifre finali potrebbero essere più elevate a causa del ritardo nella segnalazione.

Nota: I dati preliminari presentati nella presente informativa si riferiscono al numero di rilevamenti di attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell’Unione Europea. La stessa persona può tentare più volte di attraversare la frontiera in luoghi diversi della frontiera esterna.

///

EU external borders in September

2022-10-13

In the first nine months of this year, nearly 228 240 irregular entries were detected at the external borders of the European Union, according to preliminary calculations. * This represents an increase of 70% compared with the same period of last year and is the highest total recorded for the first three quarters of the year since 2016.

Key developments:

228 240 irregular entries recorded in first nine months of 2022, highest since 2016

33 380 irregular entries recorded in September

Western Balkan, Central Mediterranean routes remain most active

Western Mediterranean, Eastern Land Border routes see drops in detections

In September, EU Member States recorded about 33 380 irregular crossings, 25% more than in the same month in 2021.

Top migratory routes:

The Western Balkan route continues to be the most active migratory route into the EU with 19 160 detections in September, twice as many as a year ago. The high number of illegal border crossings can be attributed to repeated crossing attempts by migrants already present in the Western Balkans.

The pressure also remains high on the Central Mediterranean route with daily arrivals putting strain on the reception capacities in Italy. Frontex supports the Italian authorities with officers for registration and identification of arrivals. In September, about over 7200 irregular crossings were registered on this route, slightly more (5%) than in 2021.

People fleeing Ukraine and entering the EU through border crossing points are not part of the figures of illegal entries detected. According to the latest Frontex data, more than 11 million Ukrainian nationals have entered EU from Ukraine since the start of the war. At the same time, a significant number of Ukrainian nationals have returned to their country.

Responding to the high migratory pressure, Frontex has more than 2360 standing corps officers and staff at various sections of the EU external border, as well as in Albania, Serbia, Montenegro and Moldova. In total, more than 2 300 standing corps officers and Frontex staff are taking part in various operational activities

In the first nine months of 2022, the number of irregular migrants (~52 700) detected in the Channel surpassed the annual figure for 2021 (~52 000). So far in 2022, this represents a 68% increase on the same period in 2021, including both attempts and crossings in small boats. As the winter approaches, the number of attempts might increase before the sea conditions worsen and make the crossing more dangerous.

*The figure includes other less active migratory routes not mentioned in this press release. The final figures may be higher due to delayed reporting.

Note: The preliminary data presented in this statement refer to the number of detections of irregular border-crossing at the external borders of the European Union. The same person may attempt to cross the border several times in different locations at the external border.