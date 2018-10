ministro Fraccaro * Elezioni Trentino alto adige: ” Il M5S c’è, al lavoro per migliorare gli obiettivi “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Il M5S c’è. Senza fare alleanze, incassare grossi finanziamenti per la campagna elettorale e avere il sostegno dei media siamo riusciti a confermare sostanzialmente i consensi in Alto Adige e ad aumentare quelli in Trentino. Naturalmente non ci accontentiamo e siamo ancora più determinati nel portare avanti il nostro progetto. Auguro buon lavoro ai nuovi Presidenti dei Consigli provinciali”.

Lo dichiara il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. “Queste elezioni provinciali – aggiunge – si presentavano particolarmente complicate per l’evolversi dello scenario politico a livello locale. Ciò nonostante radichiamo la nostra presenza a Trento e Bolzano mantenendo saldi i valori a 5 stelle.

Un risultato che ci spinge a lavorare con rinnovato impegno per migliorare gli obiettivi. Ci rivolgeremo a chi non ci ha votato e a chi si è astenuto per spiegare le nostre idee per l’autonomia. Il centrodestra si presenta come un’accozzaglia di partiti e partitini, Pd e Forza Italia dimezzano i propri voti e le sedicenti forze autonomiste ne escono fortemente ridimensionate.

Ora vedremo come governeranno. Il M5S, mantenendo la propria coerenza, entrerà nei Consigli provinciali con i suoi portavoce che terranno alta la bandiera del cambiamento.

A loro – conclude Fraccaro – rivolgo l’auspicio di un proficuo lavoro sempre nell’interesse dei cittadini”.