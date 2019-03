mediaset – rete 4 * “ Stasera Italia ”: « TRA I TEMI DELLA PUNTATA LEGGITTIMA DIFESA, TAV, REDDITO DI CITTADINANZA E VACCINI »

)

Questa sera, mercoledì 6 marzo, alle ore 20.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “Stasera Italia”, il programma di informazione condotto da Barbara Palombelli.

Tra i temi della puntata: è ancora scontro sulla legittima difesa e sulla Tav.

Intanto, oggi è partito il reddito di cittadinanza, ma non senza problemi. E ancora, il vicepremier Matteo Salvini chiede al ministro della Salute Giulia Grillo di fare un decreto per permettere ai bambini sotto ai sei anni e non vaccinati di rimanere a scuola.

Ospiti della serata: Francesca Donato (Progetto Eurexit), Bobo Craxi, il giornalista Dino Giarrusso e Vittorio Sgarbi.