MEDIASET – ITALIA 1 * ‘ STREET FOOD BATTLE ‘: IL TEMA DELLA SECONDA PUNTATA DI DOMENICA 14 OTTOBRE È DEDICATO AL PANE E ALLA PIZZA

Domenica 14 ottobre, in seconda serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Street Food Battle”, la competizione che mette alla prova alcuni dei migliori food truck italiani. Padroni di casa lo chef Simone Rugiati e Ludovica Frasca. Ospite di questo appuntamento lo chef Alessandro Frassica.

Il tema della seconda puntata è dedicato al pane e alla pizza. La prima prova che devono affrontare i tre truck si basa sul loro “cavallo di battaglia”.

Il migliore passa al turno successivo, il Duello Finale. Per aggiudicarsi la puntata e tornare in quella successiva a difendere il titolo di campioni in carica conquistato, i concorrenti devono dimostrare tutta la loro creatività e rendere la loro proposta il più possibile gustosa e accattivante.

In palio il “Coca-Cola Street Food Award 2018” e un bellissimo truck vintage.

“Street Food Battle” è frutto della collaborazione sinergica tra RTI, il team di Publitalia Branded Entertainment – divisione della Direzione Innovation e Mediacom MBA, realizzato da Drymedia.