MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * TELECABINA PRADALAGO: L’APERTURA DA VENERDÌ PRIMO GIUGNO TUTTI I GIORNI FINO AL 2 SETTEMBRE

Per il secondo anno consecutivo Madonna di Campiglio gioca d’anticipo sull’estate e da venerdì primo giugno propone l’apertura della telecabina Pradalago tutti i giorni fino al 2 settembre. L’apertura prolungata degli impianti di risalita proseguirà anche in autunno con la telecabina Spinale accessibile tutto il mese di settembre e poi nuovamente la Pradalago i sabati e le domeniche di ottobre e dal primo al 4 novembre.

Con questo progetto, ideato e sostenuto dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena in collaborazione con le Funivie Madonna di Campiglio, la destinazione turistica ai piedi delle Dolomiti di Brenta prova a cambiare passo in direzione di una montagna da vivere tutto l’anno.

Gli ospiti che preferiscono le code di stagione e i turisti pendolari, che arrivano a Campiglio per visitarne i punti di interesse quali il centro, piazza Righi e lo stadio dello sci dove si svolge lo slalom di Coppa del Mondo, potranno così anche comodamente salire in quota e apprezzare gli spettacolari panorami sui paesaggi del Parco Naturale Adamello Brenta.

Ad essere attiva dal primo giugno, facilitando l’accesso degli escursionisti al versante dell’Adamello Presanella dove si trovano numerosi suggestivi sentieri, sarà dunque la telecabina Pradalago accompagnata dalla contemporanea apertura dei rifugi Pradalago 2100 e Viviani Pradalago. Nel fine settimana 1-3 giugno aperto, su questo versante, anche il rifugio lago Nambino. Si potrà così godere della bellezza della fioritura primaverile, di passeggiate attraverso i pascoli alpini con vista sulle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità e di escursioni alla scoperta degli incantevoli laghetti alpini.

Progressivamente si va verso l’apertura ufficiale della stagione estiva in tutto l’ambito Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena che già a giugno propone un interessante calendario di eventi tra sport, natura ed enogastronomia.

Dal 15 al 17 giugno, a Vigo Rendena, si alzerà ufficialmente il sipario sui top eventi estivi con la seconda edizione della “Festa del gelato”, quest’anno inserita nel programma di “Latte in festa”: tre giorni golosi per scoprire il sapere artigiano dei maestri gelatai trentini con cena di gala, show cooking a tema, aperigelato, attività per bambini e molto altro ancora.

Poi, dal 26 al 30 giugno 1.800 atleti provenienti da tutto il mondo saranno i protagonisti di “5 days of Italy”, quattro giorni di gare internazionali di corsa orientamento. Dal 30 giugno al primo luglio spazio alla quinta edizione della “Dolomitica Benta Bike”, gara di mtb con partenza e arrivo a Pinzolo dopo aver percorso 55 km, superato il dislivello di 2.300 m e sfiorato la bellezza delle Dolomiti.

Il calendario estivo dell’apertura impianti: telecabina Grostè dal 23 giugno al 16 settembre, 5Laghi dal 30 giugno al 9 settembre, Spinale dal 7 luglio al 30 settembre, Pinzolo-Doss del Sabion dal 23 giugno al 9 settembre, Pinzolo Campiglio Express dal 30 giugno al 2 settembre.