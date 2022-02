AVV. CANESTRINI E CONSIGLIERE DEGASPERI * CONCERTO VASCO ROSSI: « ESPOSTO IN PROCURA PER “INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO“, QUALORA VENGA CONFERMATA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA LINEA FERROVIARIA BRENNERO »

12:49 - 2/02/2022

SOSPENDERE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI LA SERA DEL CONCERTO DI VASCO? GIÀ CHE CI SIAMO, PROSCIUGHIAMO ANCHE L’ADIGE…

L’esercizio della potestà di imperio da parte della Pubblica Amministrazione non è sconfinato, ha un limite preciso, essendo disciplinata da norme, prima tra tutte quelle fondanti del dettato costituzionale. Un servizio pubblico come quello ferroviario non può certo essere interrotto in occasione di un concerto.

Evidentemente è necessario studiare soluzioni alternative in tema di sicurezza e di ordine pubblico che garantiscano comunque ai cittadini i servizi essenziali. Nel caso del concerto della rockstar Vasco Rossi previsto per il prossimo maggio, assistiamo, in un parossismo faraonico pubblicitario, ad una rincorsa delle soluzioni logistiche poco rispondente con una ponderata pianificazione dei tanti problemi, peraltro risolvibili, che l’arrivo di centomila persone a Trento comporta.

In occasione di altri concerti di Vasco Rossi l’organizzazione di questi eventi si fa carico di rinvenire soluzioni e sostenerne i costi: non si comprende come mai a Trento la Provincia e il Comune si ritengano in dovere di accollarsi ogni onere.

L’anno prossimo avremo le elezioni provinciali ma ciò impone a maggior ragione un corretto uso delle risorse pubbliche. A tale proposito, il Comitato per la legalità e la trasparenza del Trentino Alto Adige sta predisponendo anche un esposto in Procura per interruzione di pubblico servizio, qualora venga confermata la chiusura temporanea della linea ferroviaria del Brennero.

*

Gloria Canestrini (Rinascita Rovereto)

Filippo Degasperi ( Onda civica)

