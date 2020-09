SAT * TURISMO: « DOMENICA 4 OTTOBRE LA SEZIONE DI TRENTO PROPONE L’ESCURSIONE AL MONTE LUCO, NELLA CATENA DELLE MADDALENE »

Per la giornata di domenica 4 ottobre la sezione SAT di Trento propone l’escursione al Monte Luco nella Catena delle Maddalene.

L’ Escursione adatta ad escursionisti esperti si snoda da Passo Palade, lungo un ripido sentiero nel bosco per raggiungere la Malga Monte Luco e da qui, dapprima lungo prati, e poi lungo una larga dorsale pietrosa, la vetta del Monte Luco.

Al ritorno si effettua la discesa verso il Lago del Luco e rientro a Passo Palade lungo il sentiero numero 133.

Dal lago c’è la possibilità di raggiungere anche il Monte Luco piccolo, con ulteriori 100 metri di dislivello e circa 30 minuti di percorso tra andata e ritorno.

Il dislivello in salita è di 920 metri da percorrere in ore 6 ore con l’ausilio di Luciano Navarini e Armando Tomasi come accompagnatori.

La meta scelta per domenica meta è dunque il Monte Luco, una bella cima panoramica della Catena delle Maddalene, in Alta Val di Non. Sarà occasione per frequentare un ambiente suggestivo, caratterizzato da ampi boschi nella parte bassa e ariosi pascoli nella parte alta. Di pregio dal punto di vista paesaggistico e ambientale il piccolo lago che sta fra il Monte Luco e il Monte Luco piccolo e l’ampio panorama che si gode dalla cima, che spazia dalle vette della Val d’Ultimo e della Val Martello ai ghiacciai dell’Ortles e del Cevedale. Un’escursione di media difficoltà alla quale tutti i Soci in regola con il tesseramento 2020 possono partecipare.

Le iscrizioni, accompagnate da un numero telefonico o comunque da un recapito, si potranno effettuare via e mail, scrivendo all’indirizzo gite.sattrento@gmail.com, oppure telefonando in sede al numero 0461 987025. L’una o l’altra modalità sarà di volta in volta comunicata dagli accompagnatori e esplicitata nella locandina.

Le escursioni della sezione SAT di Trento sono una garanzia per i partecipanti, in quanto vengono organizzate nella doverosa osservanza delle disposizioni anti-COVID e nel rispetto delle regole comportamentali codificate e facilmente consultabili sul sito della Sezione (http://www.sattrento.it/).

Ricordiamo pertanto che la sezione SAT Trento ha riattivato tutte le proprie attività sociali, ivi comprese le proposte escursionistiche del mercoledì e della domenica.

Il programma è scaricabile direttamente dal sito della Sezione, e le singole iniziative e attività sono comunicate puntualmente anche mediante pubblicazione sulla Newsletter.

Nella foto i soci della sezione di Trento in Val d’Ambiez