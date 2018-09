LISTA ” Con FUGATTI – UNIONE DI CENTRO ” * elezioni 2018: oggi la PRESENTAZIONE stampa dei CANDIDATI della valle di non, con giacomo bezzi (foto)

Presso il Ristorante albergo Antica Trattoria di Cles sono stati presentati alla stampa i candidati della Valle di Non.

Ha aperto l’incontro il capolista Giacomo Bezzi, il quale ha sottolineato come la nuova lista che porta nel simbolo il nome Fugatti sia composta da competenze moderate che provengono dai vari settori economici e sociali che possano, insieme alla Lega, contribuire ad un cambio di passo ed ad un rinnovamento del Trentino. Dopo 25 anni di governo il centro sinistra si è svuotato e non ha più la motivazione e la forza di lanciare un cambio di passo necessario.

Abbiamo perso terreno rispetto al vicino Alto Adige, la struttura dirigenziale provinciale è stata ingessata e privata di capacità di proposta dinamica e innovativa, i comuni sono stati ingabbiati nelle gestioni associate obbligatorie. Noi puntiamo a finanziare le fusioni là dove servono, ad eliminare l’obbligatorietà delle gestioni associate che non vede contenti né gli amministratori né i dipendenti, ma nemmeno i comuni cittadini che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. Le Comunità di Valle così come strutturate non servono; va creata una conferenza dei Sindaci che abbia capacità decisionale e delle strutture provinciali satelliti sul territorio che agevolino l’accesso al cittadino.

Sandro Abram, ex sindaco di Sarnonico , con esperienza nel sociale, nel mondo del privato e nel campo del pubblico impiego nel settore del lavoro, del turismo e riforma istituzionale ha sottolineato come questa lista bene rispecchi l’ala moderata, delle competenze ma anche delle decisioni chiare per il cambiamento.

Amanda Casula mette a disposizione la propria formazione professionale per lavorare attivamente sia a favore delle imprese congestionate dalla sempre maggiore pressione burocratica ma anche per la classe operaia al fine di migliorare le condizioni lavorative di chi di fatto contribuisce alla crescita delle nostre imprese trentine.

Attiva nel mondo del volontariato all’interno delle Pro Loco, le piace il fare piuttosto che il parlare.