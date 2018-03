LEGA CAMERA DEPUTATI – PARLAMENTARI TRENTINI * STAZIONE ROVERETO: INTERROGAZIONE, “IL MINISTRO REPUTA OPPORTUNO INTERDIRE L’ACCESSO DELLE STAZIONI FERROVIARIE NELLE ORE NOTTURNE? “

sabato 24 marzo la stazione di Rovereto, che si presenta decorosa ed accogliente in seguito ad una lunga e costosa ristrutturazione a spese di tutta la collettività, è stata sporcata per l’ennesima volta da incivili che durante la notte si sono introdotti nella stazione; la struttura infatti, nonostante non ci fossero treni notturni, è rimasta accessibile tutta la notte non essendo ancora stati sistemati i tornelli (i lavori sono in previsione nei prossimi mesi) per permettere l’accesso ai binari unicamente ai possessori di biglietto; il degrado della zona circostante contribuisce all’utilizzo improprio della stazione come luogo di stazionamento di vagabondi e di persone che abusano di alcol e che sporcano gli spazi comuni in modo inaudito; se non è tollerabile che un cittadino che si reca in una qualunque stazione la trovi in condizioni indecenti, ancor meno è accettabile che ciò accada in una struttura appena risistemata come quella di Rovereto, che, per vicinanza geografica, dovrebbe presentarsi come la porta per il Lago di Garda;

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non reputi opportuno intervenire con provvedimenti mirati per disporre l’interdizione all’accesso delle stazioni ferroviarie nelle ore notturne a chiunque sia sprovvisto di biglietto, anche prevedendo l’istallazione di tornelli obbligatori al fine di evitare che fatti incresciosi come quelli accaduti a Rovereto possano verificarsi nuovamente e deturpare così il patrimonio della collettività.