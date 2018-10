‘ LE IENE SHOW ‘ – ITALIA 1 * ” DOMANI DOMENICA 7 OTTOBRE MATTEO VIVIANI SI OCCUPERÀ DEI NUOVI CONTATORI DEL GAS, NICOLÒ DE DEVITIIS DI ‘ 500TONY ‘ IL RAPPER DI 9 ANNI “

Domani, domenica 7 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Tra i servizi della puntata:

– Matteo Viviani si occupa dei nuovi contatori del gas, che da tempo stanno sostituendo i vecchi modelli nella maggior parte delle case delle famiglie italiane. I moderni apparecchi, elettronici e dotati di display digitale, sarebbero in grado di comunicare da remoto la lettura dei consumi e garantire una misurazione più precisa e affidabile.

– Nella scorsa puntata la Iena Nicolò De Devitiis era andato nel campo rom di via Bonfandini di Milano per conoscere 500Tony, il rapper di 9 anni che in pochissimo tempo è diventato un fenomeno del web, e la sua famiglia.

È notizia di questi giorni l’arresto per associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione del padre e del nonno del rapper-bambino, oltre che di altri abitanti del campo rom. Dopo il blitz delle Forze dell’Ordine, l’inviato è tornato da 500Tony.